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Марко ответил на вопрос, может ли Перес покинуть «Ред Булл» до Гран-при Абу-Даби

Марко ответил на вопрос, может ли Перес покинуть «Ред Булл» до Гран-при Абу-Даби
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко ответил на вопрос по поводу мексиканского гонщика команды Серхио Переса.

«Может ли Перес покинуть команду до Гран-при Абу-Даби? У нас есть ещё три гонки, и нам нужно пройти их достаточно хорошо. Может быть, всё получится», — приводит слова Марко Oe24.at.

Гран-при Абу-Даби будет заключительным этапом сезона. Он состоится с 6 по 8 декабря.

В настоящий момент Перес занимает восьмое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 151 очко. Его товарищ по команде Макс Ферстаппен является лидером. На счету нидерландца 393 балла. «Ред Булл» располагается на третьей позиции в Кубке конструкторов, имея в активе 544 очка.

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