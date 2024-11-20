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Названы девять раскладов, при которых Макс Ферстаппен завоюет титул на Гран-при Лас-Вегаса

Названы девять раскладов, при которых Макс Ферстаппен завоюет титул на Гран-при Лас-Вегаса
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С 22 по 24 ноября состоится Гран-при Лас-Вегаса, который может принести гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену четвёртый подряд чемпионский титул в Формуле-1. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми вариантами, при которых нидерландец сможет стать чемпионом на предстоящем этапе.

Макс станет чемпионом на Гран-при Лас-Вегаса, если:

1) финиширует впереди Норриса на любой позиции;
2) Норрис финиширует вторым (18 очков), а Ферстаппен – третьим с самым быстрым кругом (16 очков);
3) Норрис финиширует третьим (15 очков), а Ферстаппен – четвёртым с самым быстрым кругом (13 очков);
4) Норрис финиширует четвёртым без самого быстрого круга (12 очков), а Ферстаппен – пятым (10 очков);
5) Норрис финиширует пятым без самого быстрого круга (10 очков), а Ферстаппен – шестым (восемь очков);
6) Норрис финиширует шестым без самого быстрого круга (восемь очков), а Ферстаппен – седьмым (шесть очков);
7) Норрис финиширует седьмым без самого быстрого круга (шесть очков), а Ферстаппен – восьмым (четыре очка);
8) Норрис финиширует восьмым без самого быстрого круга (четыре очка), а Ферстаппен – девятым (два очка);
9) Норрис финиширует девятым без самого быстрого круга или ниже (два очка или меньше).

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