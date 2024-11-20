«Это выходит из-под контроля». Йос Ферстаппен раскритиковал календарь Ф-1

Йос Ферстаппен, отец трёхкратного чемпиона мира голландца Макса Ферстаппена, высказался о календаре Формулы-1.

«Я замечаю, что для некоторых гонщиков число гонок в Формуле-1 выходит из-под контроля. Это же касается и Макса. Он всегда был очень открыт в этом вопросе. Думаю, в какой-то момент из-за этого можно перестать получать удовольствие.

Когда я начинал, было 16 или 17 гонок. Теперь их 24, и вы замечаете, что все и вся, включая механиков, постоянно находятся в дороге. Макс, очевидно, отсутствует ещё дольше, поскольку в перерывах он гоняется на симуляторе, а также несёт спонсорские обязательства», — приводит слова Йоса официальный сайт Макса Ферстаппена.