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«Мерседес» вернётся в WEC

«Мерседес» вернётся в WEC
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«Мерседес» вернётся в чемпионат мира по гонкам на выносливость (WEC). Об этом информирует пресс-служба чемпионата. Гоночный коллектив из Германии будет выступать совместно с итальянской командой Iron Lynx, которая больше не будет сотрудничать с «Ламборгини».

Команда выставит два автомобиля в классе LMGT3.

«Ни для кого не секрет, что мы уже давно хотим вернуться в Ле-Ман. Участие в WEC в сезоне 2025 года — подходящее время. Уже первый сезон в LMGT3 получился чрезвычайно интересным, а в будущем мы хотим привнести ещё больше интриги!» — сказал глава команды Кристоф Загемюллер.

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