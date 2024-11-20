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Норрис: «Макларен» упустил не так много возможностей, как считают

Норрис: «Макларен» упустил не так много возможностей, как считают
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Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис высказался о выступлении команды в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Со стороны я понимаю, почему люди не считают мой сезон хорошим. И я полностью… почти согласен с этим. Но когда ты осознаёшь причины, по которым произошли различные вещи… Я всё равно горжусь прошедшим сезоном.

Были ли упущенные возможности? Не так много, как думают люди. Люди считают, что всё намного хуже, чем есть, и считают, что мы намного быстрее, чем были. И это комплимент, потому что это показывает, как далеко мы продвинулись», — приводит слова Норриса издание The Race.

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