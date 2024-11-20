«Меня это поражает». Култхард высказался о Ферстаппене

Бывший гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард поделился мнением о пилоте «Ред Булл» Максе Ферстаппене и критике, с которой он периодически сталкивается за свой стиль вождения.

«Я немного выигрывал и много проигрывал, и за это время наблюдал за несколькими блестящими гонщиками. Но представления о фактах у некоторых затуманиваются только потому, что Макс, возможно, кому-то не нравится как личность. Меня это поражает. А факты говорят о том, что этот парень великолепен, он невероятно быстр. Да, он противоречив, но Айртон Сенна был противоречив. Михаэль Шумахер был противоречив. Не уверен, что когда-то было по-другому. Его выступление в Бразилии стало уроком для всех остальных. Это было на другом уровне. Поэтому если кто-то не может признать это и сказать «это было великолепно», тогда у него проблемы. У него проблема с предрассудками, которые и являются причиной стольких бед в мире. Не так ли?» — приводит слова Култхарда PlanetF1.

Макс Ферстаппен ругается во время сим-рейсинга: