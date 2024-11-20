Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис ответил на критику своих стартов в гонках, что, по мнению скептиков, сказалось на качестве его выступлений в нынешнем сезоне.

«Когда старты были «плохими», я всё равно был в топ-3, топ-4 или топ-5 по старту. Даже в такие дни. Все считают, что в Барселоне у меня был плохой старт, лучшим на старте тогда был Макс. Я был третьим или четвёртым, но оказался рядом с лучшим парнем.

Немного неудачно получилось в Будапеште, у меня был очень хороший старт, но совсем небольшая, крошечная пробуксовка и пониженная передача стоили мне победы», — приводит слова Норриса издание The Race.