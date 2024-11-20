«Либо жалуешься, либо идёшь дальше». Култхард высказался о Норрисе

Бывший гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард поделился мнением о пилоте «Макларена» Ландо Норрисе.

«Ландо — невероятно быстрый гонщик. Я знаю его с детства. Он мне нравится. Михаэль был лучшим пилотом, чем я, но, очевидно, он был моим соперником. Я должен был пытаться обгонять его. Временами мне казалось, что он переходил спортивную грань. Однако если судья говорит, что всё в порядке, то приходится либо тратить энергию и время на жалобы, либо просто говорить: «Хорошо, теперь правила таковы. Давайте двигаться дальше», — приводит слова Култхарда издание PlanetF1.

Ранее Дэвид высказался о гонщике «Ред Булл» Максе Ферстаппене.

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