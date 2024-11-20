Зак Браун: Норрис мог врезаться в машину Ферстаппена в Остине, но это не наш стиль

Руководитель «Макларена» Зак Браун высказался о стиле пилотирования гонщика команды Ландо Норриса.

«Мир стал другим. Прозрачным. И признание своих слабостей сейчас является силой. У всех нас есть свои слабости. Возможно, Ландо иногда бывает слишком откровенным, и ему было бы лучше воздержаться от некоторых вещей. Но не думаю, что это превращается в слабость на трассе. В Остине Ландо пилотировал блестяще. Единственное, что он мог сделать по-другому, – это врезаться в машину Макса. Но это не наш стиль и не стиль Ландо. В конце концов это вызвало большую дискуссию о правилах. Это тоже необходимо», — приводит слова Брауна Auto Motor und Sport.

Макс Ферстаппен оспорил заявление Ландо Норриса: