Шарль Леклер и Карлос Сайнс протестировали новую флагманскую Ferrari

Пилоты команды «Феррари» в Формуле-1 Шарль Леклер и Карлос Сайнс протестировали новую флагманскую модель Ferrari — F80. Леклер и Сайнс проехали по несколько кругов по трассе «Фьорано», которая принадлежит Ferrari и используется компанией в качестве испытательного полигона.

«По ощущениям она как гоночная машина, но предсказуемая гоночная машина. Мне нравится, что ты не должен слишком активно работать рулём, — отметил Леклер. — Очень круто, я доволен каждой секундой. Быстрая машина, по-настоящему быстрая. Больше всего мне понравилось, что она предсказуема. Это наиболее сбалансированная Ferrari из всех, на которых я ездил».

«Невероятная мощность — близко к Формуле-1. Можно использовать длинные передачи, можно — короткие, как угодно», — добавил Сайнс.

Ferrari F80 была представлена в середине октября 2024 года — это самая мощная дорожная машина итальянской марки. Под капотом у суперкара трёхлитровый гибридный двигатель мощностью 883 кВт (1200 л. с.). До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 2,15 секунды, а его максимальная скорость превышает 350 км/ч.