Вольф рассказал, как Хорнер не хотел поддерживать его семью во время конфликта с ФИА

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф раскритиковал поведение своего коллеги из «Ред Булл» Кристиана Хорнера в декабре прошлого года, когда Международная автомобильная федерация (ФИА) проводила расследование по поводу конфликта интересов между Тото и его супругой Сьюзи, которая является директором женской юниорской серии F1 Academy.

«Отклик на ту ситуацию был великолепным. Я не сделал ни одного телефонного звонка ни одной команде. Фред [Вассёр] взял это в свои руки и сказал: «Это очень несправедливо». От Гюнтера Штайнера до Джеймса Ваулза — все подключились к этому. Они все были готовы подписать заявление в нашу поддержку. Кроме Кристиана.

Насколько я помню, он сказал: «У меня будет собственное интервью Sky, и я собираюсь заявить, что не участвую в этом и не подпишу заявление». Остальные девять команд сказали: «Хорошо». Но, очевидно, ему объяснили, что он будет выглядеть не очень хорошо и ему следует подписать это заявление.

Во втором варианте он пытался вставить в заявление слово «официально». Он хотел, чтобы была приписка, в которой говорилось, что никто [из руководителей команд] официально не жаловался в ФИА. Другие команды сказали: «Хорошо. Мы делаем своё заявление, а вы — своё». В конце концов он его подписал» — приводит слова Вольфа The Guardian.