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Менеджер Франко Колапинто потребовал от критиков гонщика «заткнуться»

Менеджер Франко Колапинто потребовал от критиков гонщика «заткнуться»
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Менеджер Франко Колапинто Джейми Кэмпбелл-Уолтер призвал критиков заткнуться и не высказывать свои мнения и оскорбления в адрес аргентинского гонщика. Так он отреагировал на реакцию фанатов на аварию 21-летнего Колапинто в Бразилии, а также на новости, что он встречается с популярной 32-летней актрисой, моделью и певицей Марией Евгенией Суарес Ривейро, более известной как Чайна Суарес или Ла Чайна.

«Слушайте внимательно, потому что я скажу это только один раз. Прекратите высказывать своё мнение, прекратите оскорблять и прекратите указывать нам, как мы должны выполнять свою работу.

Я сам разберусь с этим, и мне больше не нужны комментарии. Я был здесь задолго до того, как кто-либо из вас поддержал Франко, и буду здесь ещё долго после этого.

Все совершают ошибки, и он будет учиться на них. Давайте сосредоточимся на Вегасе и гонках, но для этого мне нужно, чтобы вы все заткнулись», — написал Кэмпбелл-Уолтер на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

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