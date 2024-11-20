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Хельмут Марко: если мы выиграем титул, то в первую очередь благодаря Максу

Хельмут Марко: если мы выиграем титул, то в первую очередь благодаря Максу
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко похвалил Макса Ферстаппена перед Гран-при Лас-Вегаса. 81-летний австриец отметил, что если Ферстаппен завоюет очередной титул, то благодаря своему мастерству, а не машине «Ред Булл».

«Для нас всё выглядит не так уж плохо: наша машина была быстра и на сухой трассе в Бразилии, хотя под дождём Макс был в своей лиге.

Если мы снова выиграем титул в этом году, то это будет в первую очередь благодаря Максу. Благодаря его исключительным навыкам он сумел нивелировать моменты слабости нашей машины.

Каковы его шансы на титул уже в Вегасе? Насколько я знаю, у менеджера Макса уже припасены праздничные футболки», — приводит слова Марко телеканал OE24.

После победы на трассе «Интерлагос» Ферстаппен увеличил лидерство в личном зачёте, оторвавшись от Ландо Норриса из «Макларена» на 62 очка. На счету Макса 393 очка, у Норриса — 331. В Кубке конструкторов лидирует «Макларен», набравший 593 очка, у итальянской команды «Феррари» 557 очков, а у «Ред Булл» — 544.

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