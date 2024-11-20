«Рёв моторов, дозаправки, гридгёрлз». Алонсо назвал вещи, которых недостаёт Формуле-1

Дебютировавший в Формуле-1 в 2001 году и проведший более 400 Гран-при Фернандо Алонсо рассказал, чего ему не хватает в нынешней «Королеве автоспорта», по сравнению с тем, что было ранее.

«Дозаправки. Быстрые машины по воскресеньям. Звук моторов. Крупные спонсоры. Гридгёрлз. Гридбойз. Это был другой маркетинг. Сейчас всё перешло в социальные сети. Раньше это было больше в реальном мире.

Но, думаю, сейчас мы в хорошем положении. Формула-1 очень популярна во всём мире, особенно в США. Это благодаря Liberty Media и действиям, которые они предпринимают. Команды очень профессиональны, много дисциплины, бюджетные лимиты. Так что, думаю, мы, вероятно, переживаем лучший момент в истории Формулы-1.

Это правда, что раньше было больше вариации стратегии. Из-за разной топливной загрузки можно было пойти и на три пит-стопа, и на один. А гонки, когда мы гонялись с 30 кг топлива в баках… темп в квалификации по сравнению с гонкой был на секунду медленнее или около того. Сейчас из-за батареи и полных баков иногда в гонках мы на семь секунд медленнее, и это не так интересно. Но лучший период в Формуле-1 — прямо сейчас», — приводит слова Алонсо RacingNews365.