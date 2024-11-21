Возрождённая команда TWR представила «Суперкота». Это 660-сильный Jaguar XJR

Компания Tom Walkinshaw Racing, возрождённая после банкротства в начале 2000-х, официально представила свой первый проект — рестомод Jaguar XJS, получивший название Supercat («Суперкот» — англ.). Автомобиль показали на рендерах ещё в апреле 2024 года, но теперь появились технические подробности.

TWR Supercat Фото: TWR

Supercat оснащён 5,6-литровым двигателем V12 мощностью 660 лошадиных сил, который разработан силами TWR на основе оригинального 5,3-литрового V12, которыми оснащались Jaguar XJS. Комплектуется силовая установка 6-ступенчатой механической трансмиссией. Тираж автомобиля составит 88 экземпляров, стоимость — от $ 285 тыс. Поставки Supercat начнутся в середине 2025 года.

TWR Supercat Фото: TWR

Tom Walkinshaw Racing была основана в 1976 году Томом Уокиншоу. Команда специализировалась на подготовке машин для туринга и гонок на выносливость, а также служила базой для команды Формулы-1 «Эрроуз» с 1992 по 2002 год. Вскоре из-за финансовых проблем TWR была закрыта, но теперь возрождена в виде автомобильной компании.