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Возрождённая команда TWR представила «Суперкота». Это 660-сильный Jaguar XJR

Возрождённая команда TWR представила «Суперкота». Это 660-сильный Jaguar XJR
TWR Supercat
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Компания Tom Walkinshaw Racing, возрождённая после банкротства в начале 2000-х, официально представила свой первый проект — рестомод Jaguar XJS, получивший название Supercat («Суперкот» — англ.). Автомобиль показали на рендерах ещё в апреле 2024 года, но теперь появились технические подробности.

TWR Supercat

TWR Supercat

Фото: TWR

Supercat оснащён 5,6-литровым двигателем V12 мощностью 660 лошадиных сил, который разработан силами TWR на основе оригинального 5,3-литрового V12, которыми оснащались Jaguar XJS. Комплектуется силовая установка 6-ступенчатой механической трансмиссией. Тираж автомобиля составит 88 экземпляров, стоимость — от $ 285 тыс. Поставки Supercat начнутся в середине 2025 года.

TWR Supercat

TWR Supercat

Фото: TWR

Tom Walkinshaw Racing была основана в 1976 году Томом Уокиншоу. Команда специализировалась на подготовке машин для туринга и гонок на выносливость, а также служила базой для команды Формулы-1 «Эрроуз» с 1992 по 2002 год. Вскоре из-за финансовых проблем TWR была закрыта, но теперь возрождена в виде автомобильной компании.

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