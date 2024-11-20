Макс Ферстаппен прокатился на прототипе IMSA Honda Acura GTP

Трёхкратный чемпион Формулы-1, гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен проехался за рулём прототипа Honda Acura GTP, который используется в североамериканской серии IMSA.

Ферстаппен прокатился на прототипе во вторник, 19 ноября, на трассе в Неваде, в рамках организованного «Хондой» накануне Гран-при Лас-Вегаса маркетингового мероприятия. В нём также приняли участие другие пилоты «Ред Булл»: Серхио Перес, Лиам Лоусон и Юки Цунода. Перес управлял раллийной машиной, в то время как Цунода впервые опробовал болид IndyCar.

22-й этап Формулы-1 сезона-2024 Гран-при Лас-Вегаса состоится с 22 по 24 ноября. По итогам этапа на «Интерлагосе» Макс Ферстаппен опережает Ландо Норриса на 62 очка, при том что в розыгрыше остаётся 86 баллов. Если Ферстаппен не проиграет Норрису более двух очков, он досрочно станет чемпионом 2024 года.