«Это гениально». Мартин Брандл — о масштабном ребрендинге Jaguar

Экс-пилот и комментатор Формулы-1 на британском телевидении Мартин Брандл высказался о ребрендинге компании Jaguar, которая ранее представила новый логотип. Брандл отметил, что это был удачный ход.

«Понятия не имею, что это всё значит, но это гениально, — написал Брандл в социальных сетях. — Теперь все говорят о Jaguar, хотя они сейчас даже не производят машины!».

В Jaguar, представляя новый логотип, отметили, что компания вступает в новую эру, которая будет определяться модернизмом и творческой философией. Ранее в этом году Jaguar представили свою последнюю модель с двигателем внутреннего сгорания, после чего компания закрыла продажи. С 2025 года Jaguar будет производить исключительно электрические автомобили. Первый концепт из новой линейки будет представлен на Неделе искусств в Майами 2 декабря.