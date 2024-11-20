«Извини, Мексика». Джо Сейвуд назвал пилота, который заменит в «Ред Булл» Переса

Известный журналист и эксперт Джо Сейвуд продолжает настаивать, что Серхио Перес точно покинет «Ред Булл» в следующем году. Сейвуд утверждает, что «Ред Булл» согласен выплатить «Уильямсу» $ 20 млн за Франко Колапинто, осталось лишь уладить детали соглашения.

«Он [Колапинто] должен управлять вторым «Ред Булл». Извини, Мексика. Таков план, сработает ли он, я не могу вам сказать. Думаю, что есть вероятность, что он сорвётся. Им просто осталось его проработать. Это займёт некоторое время», — сказал Сейвуд на YouTube-канале Missed Apex F1.

Ранее бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер высказал мнение, что Франко Колапинто точно заменит Серхио Переса в составе «Ред Булл», за что был раскритикован отцом Чеко.