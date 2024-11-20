Фелипе Масса выразил сожаление, что был слишком добр, а следовало бороться, как Ферстаппен

Бывший гонщик Формулы-1 Фелипе Масса заявил, что предпочёл бы иметь агрессивный спортивный характер, как у Макса Ферстаппена, но он скорее был похож на Ландо Норриса.

«Макс — совершенный гонщик. У него есть всё — и скорость, и характер. Он большой боец. Для него всё вращается вокруг гонок, всё остальное его не интересует.

Макс ездит агрессивно, на пределе и иногда немного за ним. У Ландо это не так выражено. Для меня Макс — однозначно номер один. Мне лично нравится его характер.

Думаю, я бы добился большего в своей карьере, если бы у меня было больше менталитета Макса. Иногда я был слишком милым, слишком добрым. Возможно, я был больше похож на Ландо.

Но не забывайте, в этом сезоне он впервые боролся за титул, да ещё и против Макса. Это нелегко. Но вы видите, что он меняется. Он становится жёстче. Другими словами, он учится. Так что в следующем году или через год всё может быть по-другому», — приводит слова Массы Planet F1.