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Леклер призвал ФИА отчитаться, на что она тратит деньги от штрафов гонщиков

Леклер призвал ФИА отчитаться, на что она тратит деньги от штрафов гонщиков
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер хочет, чтобы Международная автомобильная федерация (ФИА) была более прозрачной в отношении того, куда идут деньги от штрафов, выписываемых гонщикам Формулы-1.

«Мы достаточно разумны, чтобы понимать, когда нарушаем правила. На трассе важно иметь стюарда, который беспристрастно оценивает ситуации, но штрафовать за слова, которые не причиняют прямого вреда и могут быть сказаны в запале о машине, — это абсурд.

Мы просим проявить немного здравого смысла и немного больше прозрачности в отношении назначения штрафов и того, куда идут деньги с них: до сих пор мы не получили никаких ответов», — приводит слова Леклера La Repubblica.

Напомним, ранее ФИА оштрафовала Леклера на € 10 000 за нецензурное слово, которым он охарактеризовал свою машину.

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