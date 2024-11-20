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Команда «РБ» представила специальную ливрею для Гран-при Лас-Вегаса

Команда «РБ» представила специальную ливрею для Гран-при Лас-Вегаса
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Команда Формулы-1 «РБ» представила специальную ливрею для Гран-при Лас-Вегаса, который пройдёт в этот уикенд с 22 по 24 ноября.

Ливрея «РБ» для Гран-при Лас-Вегаса

Ливрея «РБ» для Гран-при Лас-Вегаса

Фото: «Виза Кэш Эпп РБ»

Отмечается, что сверкающая ливрея должна отразить блеск и гламур гоночной трассы и всего Лас-Вегаса. Она выполнена в сине-зелёных цветах с блестящим покрытием, что олицетворяет сияние ярких огней Лас-Вегаса и бурную ночную жизнь.

Ливрея «РБ» для Гран-при Лас-Вегаса

Ливрея «РБ» для Гран-при Лас-Вегаса

Фото: «Виза Кэш Эпп РБ»

Экипировка команды, включая пилотов Юки Цуноду и Лиама Лоусона, включает в себя пошитые на заказ гоночные комбинезоны и командную форму.

После 21 этапа сезона-2024 «Ред Булл» занимает третье место в Кубке конструкторов, имея на своём счету 544 очка. У идущей на втором месте «Феррари» — 557, а у «Макларена» — 593. «РБ» занимает восьмое место в командном зачёте, в их активе 44 очка.

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