Херберт намекнул, что Мартин Брандл может покинуть Sky Sports вслед за Хиллом

Бывший эксперт Sky F1 Джонни Херберт намекнул, что Мартину Брандлу и Дэвиду Крофту могут указать в телекомпании на дверь вслед за чемпионом 1996 года Деймоном Хиллом.

«Честно говоря, я не знаю, было ли это решение [Хилла] или Sky. Я знаю, что его критиковали за слова о Максе Ферстаппене, и, возможно, он чувствовал: «Знаете что, мне это не нужно».

Происходят перемены. Если его подтолкнули, то интересно, что может случиться с Мартином Брандлом и Дэвидом Крофтом», — приводит слова Херберта Planet F1.

После победы на трассе «Интерлагос» Ферстаппен увеличил лидерство в личном зачёте, оторвавшись от Ландо Норриса из «Макларена» на 62 очка. На счету Макса 393 очка, у Норриса — 331. В Кубке конструкторов лидирует «Макларен», набравший 593 очка, у итальянской команды «Феррари» 557 очков, а у «Ред Булл» — 544. Если Ферстаппен не проиграет Норрису в Лас-Вегасе более двух очков, он досрочно станет чемпионом 2024 года.