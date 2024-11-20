Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Херберт намекнул, что Мартин Брандл может покинуть Sky Sports вслед за Хиллом

Херберт намекнул, что Мартин Брандл может покинуть Sky Sports вслед за Хиллом
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший эксперт Sky F1 Джонни Херберт намекнул, что Мартину Брандлу и Дэвиду Крофту могут указать в телекомпании на дверь вслед за чемпионом 1996 года Деймоном Хиллом.

«Честно говоря, я не знаю, было ли это решение [Хилла] или Sky. Я знаю, что его критиковали за слова о Максе Ферстаппене, и, возможно, он чувствовал: «Знаете что, мне это не нужно».

Происходят перемены. Если его подтолкнули, то интересно, что может случиться с Мартином Брандлом и Дэвидом Крофтом», — приводит слова Херберта Planet F1.

После победы на трассе «Интерлагос» Ферстаппен увеличил лидерство в личном зачёте, оторвавшись от Ландо Норриса из «Макларена» на 62 очка. На счету Макса 393 очка, у Норриса — 331. В Кубке конструкторов лидирует «Макларен», набравший 593 очка, у итальянской команды «Феррари» 557 очков, а у «Ред Булл» — 544. Если Ферстаппен не проиграет Норрису в Лас-Вегасе более двух очков, он досрочно станет чемпионом 2024 года.

Материалы по теме
Хорнер отреагировал на слова Хилла в адрес Ферстаппена после Гран-при Бразилии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android