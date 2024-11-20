Доменикали ведёт переговоры о новом контракте с владельцами Формулы-1 — Formu1aUno

Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали не только не покинет свой пост, о чем ранее сообщал журналист нидерландского издания Ziggo Sport Джек Плой, но напротив, готовится подписать новый долгосрочный контракт с владельцем Ф-1 Liberty Media. Об этом сообщает итальянское издание Formu1aUno.

Издание отмечает, что Доменикали сейчас работает над продлением Договора Согласия, но его пятилетний контракт истекает в 2025 году. Несмотря на некоторые слухи о его будущем, его положение в мире Формулы-1 более прочное, чем можно было бы подумать.

«Судя по тому, что мы узнали, будущее бывшего менеджера «Феррари» и «Ламборгини», похоже, не подвергается сомнению. Напротив, его пятилетний контракт истекает в следующем году, однако переговоры о его продлении идут уже несколько недель. Ожидается, что новый контракт будет таким же долгосрочным», — говорится в сообщении Formu1aUno.

При этом Доменикали параллельно хотят привлечь в качестве консультанта для работы в MotoGP. Велика вероятность, что после покупки моточемпионата Liberty не продолжит сотрудничество с нынешним боссом MotoGP Кармело Эспелетой.

Напомним, Доменикали занял пост генерального директора Формулы-1 в 2021 году, сменив Чейза Кэри. До этого он работал в «Феррари», в том числе на должности руководителя команды (с 2008 по 2014 год).