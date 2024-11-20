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Грожан посоветовал своему критику в соцсетях проверить глаза

Грожан посоветовал своему критику в соцсетях проверить глаза
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Бывший гонщик Формулы-1, в последние несколько лет выступающий в североамериканской серии IndyCar, Ромен Грожан посоветовал одному из болельщиков автоспорта проверить глаза. Так 38-летний француз ответил на замечание, что он не добился результатов и не заслуживает места в своей команде без наличия спонсорских денег.

«Никаких результатов, говорите? Ну, вам стоит проверить глаза… Просто дружеский совет», — написал Грожан на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

В сезоне-2024 IndyCar Грожан выступал за команду Juncos Hollinger Racing и занял 16-е место в личном зачёте.

Напомним, Ромен Грожан попал в страшную аварию на Гран-при Бахрейна 2020 года, когда его машина на огромной скорости влетела в отбойник и загорелась. Грожан не сразу выбрался из болида, но в итоге всё закончилось хорошо.

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