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Хельмут Марко раскритиковал организацию Гран-при Лас-Вегаса

Хельмут Марко раскритиковал организацию Гран-при Лас-Вегаса
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко не разделяет ажиотажа многих персон в Формуле-1 по поводу Гран-при Лас-Вегаса, который преподносится как жемчужина сезона. 81-летний австриец находится по другую сторону баррикад, настаивая, что мероприятие не оправдывает возлагавшихся на него надежд.

«Этот сумасшедший город, игровые автоматы, мимо которых приходится проходить по вестибюлю отеля, ночные гонки… Что ж. В прошлом году нам повезло, что гонка получилась великолепной, но в целом мероприятие не оправдало высоких ожиданий.

Вокруг почти всё оцеплено, приходится добираться на трассу объездными путями. Из-за плохого расписания рейсов нам даже пришлось прилететь сюда на день раньше.

Сказался ли на мне долгий перелёт? Можно сказать — да. Этот тройник [этапов] — это безумие», — приводит слова Марко телеканал OE24.

22-й этап Формулы-1 сезона-2024 Гран-при Лас-Вегаса состоится с 22 по 24 ноября. По итогам этапа на «Интерлагосе» Макс Ферстаппен опережает Ландо Норриса на 62 очка, при том что в розыгрыше остаётся 86 баллов. Если Ферстаппен не проиграет Норрису более двух очков, он досрочно станет чемпионом 2024 года.

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