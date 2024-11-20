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Нидерландское издание призвало убрать из Ф-1 отца Переса за гомофобные высказывания

Нидерландское издание призвало убрать из Ф-1 отца Переса за гомофобные высказывания
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Нидерландское издание GP Blog призвало Формулу-1 запретить отцу Серхио Переса посещать чемпионат и паддок после его гомофобных высказываний в адрес бывшего гонщика Ральфа Шумахера.

«Своими гомофобными заявлениями Антонио Перес Гарибай сделал невозможным своё присутствие в Формуле 1 или посещение паддока. В этом виде спорта не должно быть места тому, кто осмеливается так уничижительно говорить о чьей-либо сексуальной ориентации. У Формулы-1 нет иного выбора, кроме как полностью отстранить отца Серхио Переса от спорта, как это произошло ранее с Нельсоном Пике-старшим после расистского комментария о Льюисе Хэмилтоне.

Тот факт, что Перес Гарибай до сих пор не извинился, говорит сам за себя: судя по всему, он считает, что всё это совершенно нормально. Но нет, это не так. Поэтому это не может остаться без санкций: людям, которые делают такие комментарии, просто не место в этом виде спорта», — говорится в заявлении на GP Blog.

Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ.

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