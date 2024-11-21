Норрис: ещё после Майами сказал, что наша цель — не «Ред Булл», а «Феррари»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис, который до Гран-при Бразилии считался реальным претендентом на чемпионский титул в сезоне-2024, настаивает, что ещё в мае он и его команда думали о борьбе не с «Ред Булл», а с «Феррари».

«Я ещё после Майами сказал, что наша цель — не «Ред Булл», а «Феррари». С тех пор я много-много раз повторял это, и уже давно было ясно, что именно «Феррари» станет нашим главным соперником, а не «Ред Булл».

Так что мы почти не уделяем внимания «Ред Булл». Наше внимание сосредоточено на реализации нашей собственной программы, реализации нашего собственного потенциала, остальное пусть будет как будет.

Но люди слишком легко зацикливаются на командах. Это просто болтовня, которую люди любят придумывать. Мы знали, что нашим главным конкурентом долгое время будет «Феррари», и ситуация идёт к тому, чтобы мы окажемся совсем рядом», — приводит слова Норриса Planet F1.