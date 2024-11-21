Алекс Албон показал специальный дизайн шлема для Гран-при Лас-Вегаса

Пилот «Уильямса» Алекс Албон показал в социальных сетях специальный дизайн гоночного шлема, который он будет использовать на предстоящем Гран-при Лас-Вегаса.

Шлем Алекса Албона для Гран-при Лас-Вегаса Фото: Страница Алекса Албона в соцсети

«Игрок 23 к битве готов! Спецвыпуск Вегаса загружается...» — написал Албон под фотографиями шлема на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Шлем Алекса Албона для Гран-при Лас-Вегаса Фото: Страница Алекса Албона в соцсети

22-й этап Формулы-1 сезона-2024 Гран-при Лас-Вегаса состоится с 22 по 24 ноября. По итогам этапа на «Интерлагосе» Макс Ферстаппен опережает Ландо Норриса на 62 очка, при том что в розыгрыше остаётся 86 баллов. Если Ферстаппен не проиграет Норрису более двух очков, он досрочно станет чемпионом 2024 года.

Алекс Албон занимает 16-е место в личном зачёте, на его счету 12 очков.