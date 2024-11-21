Илон Маск подколол Jaguar после ребрендинга

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск подколол Jaguar в социальных сетях. Маск оставил комментарий под постом с видео о ребрендинге Jaguar, в котором изображены модели разной внешности в яркой экстравагантной одежде, но нет ни одного автомобиля.

«А машины вы продаёте?» — спросил Маск. Официальный аккаунт Jaguar ответил Маску, пригласив на презентацию нового электромобиля: «Да, и будем рады показать их вам. Загляните к нам на чашку чая в Майами 2 декабря?»

Новое начертание названия Jaguar Фото: Jaguar

Ребрендинг Jaguar вызвал неоднозначную реакцию и множество насмешек в социальных сетях. Так, помимо необычного видеоролика без автомобилей, многих удивили новый логотип и новое начертание названия марки — с заглавной буквой G.

Одним из тех, кто поддержал Jaguar, стал экс-пилот Формулы-1 Мартин Брандл, который сейчас комментирует гонки чемпионата мира на британском телевидении.

Напомним, Jaguar с июня прекратил производство автомобилей с двигателем внутреннего сгорания и готовит совершенно новую линейку электромобилей, первый из которых будет представлен на Неделе искусств в Майами 2 декабря.