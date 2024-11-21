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Лоусон указал на основную проблему молодых гонщиков Формулы-1

Лоусон указал на основную проблему молодых гонщиков Формулы-1
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Пилот «РБ» Лиам Лоусон настаивает, что машины Формулы-1 настолько отличаются от любых других одноместных болидов, что невозможно понять, сможет ли молодой гонщик справиться с ними, пока не сядет за руль. Поэтому достижения в младших сериях, по словам новозеландца, сейчас ничего не гарантируют.

«Машины в Формуле-1 совсем другие. Вы можете быть быстрыми в машине Формулы-2, вы можете быть быстрыми во многих других машинах. Но это не означает, что вы будете хороши в Формуле-1. И наоборот, вы можете испытывать трудности в Формуле-2, но благодаря стилю и своим особенностям можете адаптироваться к машине Формулы-1.

Никто не знает, каков гонщик на самом деле в Формуле-1, пока он не поедет на машине Ф-1. Вы можете судить о них по их результатам в младших сериях, а кого-то — по их таланту. Но пока вы не посадите их в машину Формулы-1, вы никогда не узнаете, какой у них на самом деле темп и смогут ли они справиться с такой нагрузкой. Именно поэтому эти тренировочные сессии [для новичков] так важны», — приводит слова Лоусона RacingNews365.

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