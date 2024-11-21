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Пилота «РБ» Цуноду могли не впустить в США из-за проблем на границе

Пилота «РБ» Цуноду могли не впустить в США из-за проблем на границе
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Японский гонщик Формулы-1 из команды «РБ» Юки Цунода рассказал, что при въезде в США на Гран-при Лас-Вегаса на границе возникли проблемы, из-за которых его могли не впустить на территорию американского государства.

«К счастью, меня впустили после пары допросов. Ну, на самом деле, было много разговоров с пограничной службой. Но да, меня чуть не отправили домой. Меня продержали пару часов, и это было странно, особенно учитывая недавнюю гонку в Остине, ведь мы не первый раз приезжаем в США в этом году.

Я много чего слышал, но надеюсь, что в будущем всё будет хорошо и гладко. Сейчас всё в порядке, так что я теперь здесь, в Лас-Вегасе», — приводит слова Цуноды издание Racingnews365.

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