ФИА запретила командам Ф-1 использовать деталь днища после жалобы «Ред Булл»

Международная автомобильная ассоциация (ФИА) выпустила директиву, согласно которой команды Формулы-1, использующие защиту так называемых досок скольжения под днищем, должны немедленно её убрать, сообщает издание Auto Motor und Sport.

По информации ресурса, толчком к этому решению послужила жалоба «Ред Булл», посчитавшего использование пластин, защищающих доски скольжения, нарушением правил. Ими пользовалось около половины всех команд.

Стоит отметить, что это не первая попытка команд увеличить износостойкость досок скольжения после возвращения в Формулу-1 машин с граунд-эффектом. Ранее применялись изоляционные материалы и специальные винты, имеющие зазор для поглощения ударов.