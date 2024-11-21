Комацу — об увеличенном бюджете «Ауди» на 2026-й: все команды, кроме них, выступили против

Руководитель команды Формулы-1 «Хаас» Аяо Комацу высказался по поводу увеличенного бюджета в 2026 году для команды «Ауди». В ФИА считают, что поскольку «Кик-Заубер» базируется в стране с более высокой средней зарплатой, чем в Великобритании и Италии, то у них закладывается больший бюджет на зарплаты, из-за чего им подняли потолок бюджета.

«Почему команда, базирующаяся в Швейцарии, имеет освобождение от налога? Каждый сам выбирает, где разместить свою команду. Между Лондоном, Оксфордом и разницей в ценах на севере Англии, где остановиться? Где провести черту? Если вы посмотрите на эти вещи, вы должны увидеть все преимущества.

Кроме того, для людей, желающих жить в Швейцарии, причины могут быть разными. Я помню, как давным-давно пытался нанять из «Заубера» кого-то, кто любил кататься на лыжах и горы, поэтому он не хотел ехать в Англию. В это уравнение входит множество вещей, я думаю, что очень опасно смотреть на одно измерение и говорить: «Хорошо, здесь дороже». Вы можете просто посмотреть на цену пива или чего-то ещё, а затем сказать: «Хорошо, оно дороже, поэтому вам следует предоставить льготу». Вы можете располагаться где угодно.

И когда это обсуждалось, то все команды, кроме «Заубера», выступили против. Поэтому я не знаю, почему ФИА полностью настаивает на этом. Опять же, вы должны подумать насчёт тех парней в Италии, из «Феррари», и у «РБ» есть какое-то предприятие в Италии, а также у нас есть наполовину итальянская и наполовину британская базы», — приводит слова Комацу издание The Race.