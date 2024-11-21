В Москве прошёл пятый фестиваль фиджитал-гонок КАРТСИМ ФЕСТ 2024

17 ноября в картинг-центре MIKS Karting в пятый раз прошёл фестиваль фиджитал-гонок Московский спорт КАРТСИМ ФЕСТ 2024. Самые известные российские автогонщики, дрифтеры и симрейсеры соревновались в двух параллельных реальностях – за рулём картов MIKS Kart Sport и на автоспортивных симуляторах проекта SMP Racing Esports.

Фестиваль собрал 188 пилотов из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Петрозаводска, Саратова, Ульяновска и Минска и стал самым масштабным за всю историю серий, что подчёркивает растущую популярность фиджитал-гонок. Регистрация пилотов завершилась за считаные минуты после открытия, а зрители за пару дней забронировали все места в фан-зоне. Соревнования фестиваля получили официальный статус Трофея РАФ по двоеборью.

Фото: Пресс-служба фестиваля фиджитал-гонок КАРТСИМ ФЕСТ 2024

Фестиваль включал в себя четыре командные гонки: КАРТСИМ ЮНИОР, КАРТСИМ ГОНКА ЗВЁЗД, КАРТСИМ СТУДЕНТ и КАРТСИМ АБСОЛЮТ.

Основным событием фестиваля уже традиционно стала КАРТСИМ ГОНКА ЗВЁЗД. Состав пилотов был впечатляющим. Команде SMP Karting Academy, состоящей из пилотов Формулы-1 Сергей Сироткина, Виталия Петрова и руководителя комитета картинга России Романа Чамкина противостояли юные, но уже опытные звёзды команды G-Drive SMP Racing – Мария Тырина, Кирилл Смаль, Александр Смоляр и Константин Сугробов. Звёздный состав пилотов российской кольцевой серии РСКГ собрала команда BALCHUG RACING, среди которых были Кирилл Киракозов, Дмитрий Елисеев, Станислав Сидорук и Максим Солдатов.

Особый интерес у болельщиков вызвало противостояние команд YUKA ДЖИМХАНА 1 и YUKA ДЖИМХАНА 2, лидерами которых стали звёздные дрифтеры Аркадий Цареградцев и Алексей Шендюков – неизменные соперники на соревнованиях серии RDS последних лет.

Фото: Пресс-служба фестиваля фиджитал-гонок КАРТСИМ ФЕСТ 2024

«Фиджитал-гонки — это невероятно интересный опыт, который требует не только физической подготовки, но и быстрой адаптации. Постоянные переключения между реальной трассой и виртуальной платформой заставляют мозг работать на совершенно новом уровне. Для меня это была большая честь — выйти на одну трассу с такими звёздами, как Виталий Петров, Сергей Сироткин и Александр Смоляр», – отметил Аркадий Цареградцев.

Фото: Пресс-служба фестиваля фиджитал-гонок КАРТСИМ ФЕСТ 2024

Первое место в КАРТСИМ ГОНКА ЗВЁЗД заняла команда G-Drive SMP Racing, на втором месте BALCHUG RACING и третье место забрала команда «За рулём».

Фото: Пресс-служба фестиваля фиджитал-гонок КАРТСИМ ФЕСТ 2024

Результаты КАРТСИМ Гонки Звёзд:

1-е место – G-Drive SMP Racing.

2-е место – BALCHUG RACING.

3-е место – «За рулём».

4-е место – SMP Karting Academy.

5-е место – РГСЖ МКА.

6-е место – МОСКОВСКИЙ СПОРТ.

7-е место – Poexali Media.

8-е место – MIKS Karting.

9-е место – YUKA ДЖИМХАНА 2.

10-е место – Картинг Без Границ.

11-е место – YUKA ДЖИМХАНА 1.