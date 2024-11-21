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ФИА не ответила на заявление гонщиков Ф-1, недовольных штрафами за ругань

ФИА не ответила на заявление гонщиков Ф-1, недовольных штрафами за ругань
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Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл сообщил, что Международная автомобильная федерация (ФИА) не ответила на заявление пилотов Формулы-1, составленное в ответ на штрафы Макса Ферстаппена и Шарля Леклера за нецензурную брань.

«Последовал ли ответ? Нет. Пока нет, что меня немного удивляет, но, возможно, что-то и будет. Посмотрим.

Пару лет назад, когда дело дошло до президентских выборов, велись разговоры о прозрачности, о перенаправлении денег в массовые гонки. Что касается штрафов, на решётке есть пилоты, которые легко могут их себе позволить. Но новички этого не могут.

Если мы будем знать, куда будут перенаправляться деньги, пойдут ли они на массовые гонки и программы обучения… Мы просто хотим прозрачности и того, что было обещано», — приводит слова Расселла издание Crash.net.

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