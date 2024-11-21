Хэмилтон — о словах Вольфа про его способности: ничто не может меня сломить

39-летний семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, проводящий свой последний сезон в составе «Мерседеса», прокомментировал высказывания своего руководителя Тото Вольфа про способности британца, которые тот позже признал вырванными из контекста.

«Честно говоря, морально я чувствую себя в лучшем состоянии за весь год, и, если учитывать, насколько плохой была последняя гонка, думаю, этого достаточно. Я в этой игре уже долгое время. Обо мне так много всего говорили, было так много различных микроагрессий – очевидно, не со стороны моего босса [Тото Вольфа], потому что он поддерживал все эти годы, и мы достигли много вместе — но я имею в виду в целом, в средствах массовой информации и через всё это, и ничто не может меня сломить.

Я всё ещё здесь, всё ещё борюсь и собираюсь продолжать. У меня есть команда, которую я искренне люблю, и, даже несмотря на то что я ухожу, я хочу быть уверенным, что дам им всё, что могу, в следующих трёх гонках. Если они предоставят машину, которая хочет оставаться на трассе, то, надеюсь, мы добьёмся лучшего результата», — приводит слова Льюиса Sky Sports.