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Хэмилтон признался, что хотел покинуть «Мерседес» после Гран-при Бразилии

Хэмилтон признался, что хотел покинуть «Мерседес» после Гран-при Бразилии
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Семикратный чемпион мира и пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон признался, что хотел досрочно завершить сезона после Гран-при Бразилии.

«В тот момент я чувствовал, что не хочу возвращаться после уикенда. Но, как по мне, это нормально. Расстраивает, когда сезон получается таким, и я почти уверен, что это не повторится. В любом случае буду работать над тем, чтобы это больше не повторилось. Не лучшее чувство, но я здесь, я силён и готов выложиться на все сто в последних гонках», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Ранее Кристиан Хорнер ответил, может ли Хэмилтон стать конкурентом «Ред Булл» в «Феррари».

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