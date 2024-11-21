Ландо Норрис признался, что не был готов к битве за титул в 2024 году

25-летний британский гонщик Формулы-1, выступающий за команду «Макларен», Ландо Норрис признался, что не был полностью готов к борьбе за титул в нынешнем сезоне с Максом Ферстаппеном из «Ред Булл».

«Вероятно, я не был полностью готов выступить против «Ред Булл» и Макса. Думаю, что да, это так. Но, вероятно, уже слишком поздно что-то с этим делать. Возможно, в прошлом были гонщики, которые были готовы к такому событию, но никто не выходил против Макса на столь раннем этапе карьеры, в середине сезона, и не давал достаточно разумного боя.

Я здесь, но больше никто не сражается с ним, поэтому я сделал всё, что мог. Я недостаточно хорошо справился, и всегда это признавал», — приводит слова Норриса издание Racingnews365.

До конца сезона осталось три этапа, и Ландо отстаёт от Ферстаппена на 62 очка. Уже на ближайшем Гран-при Лас-Вегаса Макс может оформить досрочное чемпионство, став четырёхкратным победителем «Королевских гонок».