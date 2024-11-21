Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ландо Норрис признался, что не был готов к битве за титул в 2024 году

Ландо Норрис признался, что не был готов к битве за титул в 2024 году
Аудио-версия:
Комментарии

25-летний британский гонщик Формулы-1, выступающий за команду «Макларен», Ландо Норрис признался, что не был полностью готов к борьбе за титул в нынешнем сезоне с Максом Ферстаппеном из «Ред Булл».

«Вероятно, я не был полностью готов выступить против «Ред Булл» и Макса. Думаю, что да, это так. Но, вероятно, уже слишком поздно что-то с этим делать. Возможно, в прошлом были гонщики, которые были готовы к такому событию, но никто не выходил против Макса на столь раннем этапе карьеры, в середине сезона, и не давал достаточно разумного боя.

Я здесь, но больше никто не сражается с ним, поэтому я сделал всё, что мог. Я недостаточно хорошо справился, и всегда это признавал», — приводит слова Норриса издание Racingnews365.

До конца сезона осталось три этапа, и Ландо отстаёт от Ферстаппена на 62 очка. Уже на ближайшем Гран-при Лас-Вегаса Макс может оформить досрочное чемпионство, став четырёхкратным победителем «Королевских гонок».

Материалы по теме
Какая команда станет чемпионом, когда коронуют Макса и ещё 5 интриг финала сезона Ф-1
Какая команда станет чемпионом, когда коронуют Макса и ещё 5 интриг финала сезона Ф-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android