Норрис — о Ферстаппене: один из лучших гонщиков, когда-либо выступавших в Формуле-1

Британский автогонщик Формулы-1 Ландо Норрис, выступающий за коллектив «Макларен», назвал своего друга и трёхкратного чемпиона «Королевских гонок» Макса Ферстаппена из «Ред Булл» одним из величайших пилотов в истории.

«Макс, вероятно, один из лучших гонщиков, когда-либо выступавших в Формуле 1, и я не думаю, что вы когда-либо снова встретите в Формуле-1 пилота намного лучшего, чем Макс. Это моё мнение, но это то, во что я верю.

Для меня, чтобы пойти против этого убеждения, сразиться с человеком, который, как я знаю, настолько хорош, требуется немного больше, чем то, чего я, вероятно, достиг в этом сезоне. Но думаю, что то, что я сделал после летней паузы, ближе к тому, каким мне нужно быть, и я думаю, что это достаточно хорошо, чтобы бороться за титул в следующем году», — приводит слова Норриса издание Racingnews365.