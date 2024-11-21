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Ферстаппен ответил, ждёт ли досрочного чемпионства в Лас-Вегасе

Ферстаппен ответил, ждёт ли досрочного чемпионства в Лас-Вегасе
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Трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Лас-Вегаса, где у него есть шансы досрочно завоевать четвёртый титул.

«Сейчас сложно говорить, есть взглянуть на последние гонки, у нас не было темпа на сухой трассе. Всё не исправится внезапно из-за того, что мы выиграли в Бразилии под дождём. Очевидно, я в хорошей позиции, но нужно оставаться реалистом, поскольку мы по-прежнему не самые быстрые. Надеюсь, мы будем конкурентоспособными в Лас-Вегасе», — приводит слова Ферстаппена GPblog.

Гран-при Лас-Вегаса пройдёт с 22 по 24 ноября.

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