Сайнс врезался в Леклера во время симрейсинга после шутки про люк на ГП Лас-Вегаса — 2023

Испанский пилот Формулы-1 из команды «Феррари» Карлос Сайнс и его напарник Шарль Леклер приняли участие в активности в Лас-Вегасе, устроив соревнование в игре F1 24, в ходе которого между ними произошёл забавный инцидент.

По ходу заезда по виртуальной трассе Вегаса Шарль крикнул Карлосу, что он проезжает место, где поймал канализационный люк днищем автомобиля в прошлом году. После этого Сайнс сказал, что теперь покажет Леклеру, как правильно ловить люк, и в повороте врезался в заднюю часть болида Шарля. После этого монегаск прокричал: «Карлоооос!»

С 22 по 24 ноября в Лас-Вегасе состоится очередной этап сезона-2024. Лидером сезона является гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, опережающий Ландо Норриса из «Макларена» на 62 очка.