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Стало известно, как будут выглядеть болиды Формулы-1 в новой серии компании Lego

Стало известно, как будут выглядеть болиды Формулы-1 в новой серии компании Lego
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В социальных сетях появились изображения болидов Формулы-1 из новой коллекции датской компании Lego, специализирующейся на производстве конструкторов. В сентябре стало известно о заключении нового долгосрочного договора о сотрудничестве между «Королевскими гонками» и Lego.

Фото: LEGO

Фото: LEGO

Фото: LEGO

Фото: LEGO

Фото: LEGO

Фото: LEGO

Фото: LEGO

Фото: LEGO

Фото: LEGO

Фото: LEGO

Все наборы с новой коллекцией автомобилей Формулы-1 поступят в продажу 1 марта, цена за один набор составит $ 27. Меньше всего элементов на сборку будет в наборе болида «РБ» — 248 деталей. Больше всего у «Феррари» — 275 элементов.

С 22 по 24 ноября в Лас-Вегасе состоится очередной этап сезона-2024. Лидером сезона является гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, опережающий Ландо Норриса из «Макларена» на 62 очка.

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