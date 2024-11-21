«Ред Булл» и «Феррари» подпали под срочную директиву ФИА об изменении днища — The Race

«Ред Булл» и «Феррари» вошли в число команд Формулы-1, подпавших под срочную директиву Международной автомобильной федерации (ФИА), сообщает издание The Race.

Напомним, ранее стало известно, что ФИА выпустила директиву, согласно которой команды, использующие защиту так называемых досок скольжения под днищем, должны немедленно её убрать.

Примечательно, что, по информации Auto Motor und Sport, толчком к решению ФИА послужила жалоба «Ред Булл».

Стоит отметить, что это не первая попытка команд увеличить износостойкость досок скольжения после возвращения в Формулу-1 машин с граунд-эффектом. Ранее применялись изоляционные материалы и специальные винты, имеющие зазор для поглощения ударов.