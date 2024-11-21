Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Юки Цунода: продолжу уничтожать напарников. Я заслуживаю места в «Ред Булл»

Юки Цунода: продолжу уничтожать напарников. Я заслуживаю места в «Ред Булл»
Комментарии

Пилот итальянского гоночного коллектива «РБ» японец Юки Цунода рассказал, что намерен и дальше обыгрывать своих напарников по команде, чтобы получить место в «Ред Булл».

«Всегда говорю, что я определённо заслуживаю этого места [в «Ред Булл»]. Больше ничего сказать не могу. Это зависит от них [руководства «Ред Булл»]. Был момент, когда у меня начало заканчиваться терпение, наверное, как раз перед летними каникулами. Но я не могу это контролировать, это просто часть жизни. Моя задача — продолжать делать то, что делаю. Если мне снова начнут присылать новых напарников, которые должны меня будут победить, я продолжу их уничтожать. Вот что я собираюсь сделать», — приводит слова Цуноды портал Autosport.

Материалы по теме
Позор Переса на фоне худшего этапа Ферстаппена. Оценки за Гран-при Мексики
Позор Переса на фоне худшего этапа Ферстаппена. Оценки за Гран-при Мексики
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android