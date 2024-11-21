Юки Цунода: продолжу уничтожать напарников. Я заслуживаю места в «Ред Булл»

Пилот итальянского гоночного коллектива «РБ» японец Юки Цунода рассказал, что намерен и дальше обыгрывать своих напарников по команде, чтобы получить место в «Ред Булл».

«Всегда говорю, что я определённо заслуживаю этого места [в «Ред Булл»]. Больше ничего сказать не могу. Это зависит от них [руководства «Ред Булл»]. Был момент, когда у меня начало заканчиваться терпение, наверное, как раз перед летними каникулами. Но я не могу это контролировать, это просто часть жизни. Моя задача — продолжать делать то, что делаю. Если мне снова начнут присылать новых напарников, которые должны меня будут победить, я продолжу их уничтожать. Вот что я собираюсь сделать», — приводит слова Цуноды портал Autosport.