Шарль Леклер ответил, что может стать решающим для победы на Гран-при Лас-Вегаса

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о предстоящем Гран-при Лас-Вегаса. Он пройдёт с 22 по 24 ноября.

«Уверен, в этот уикенд мы сможем набрать необходимый темп, даже несмотря на то, что есть множество аспектов, которые могут оказаться неожиданными. На бумаге эта трасса может показаться простой, но это не так. Поскольку гонка проходит ночью в пустыне, температура воздуха сильно варьируется, поэтому управление шинами будет иметь решающее значение. Сложность может возникнуть с прогревом шин до нужной температуры на квалификационном круге. Но мы работали над этим и чувствуем, что добились прогресса», — приводит слова Леклера пресс-служба «Феррари».

Сайнс врезался в Леклера на симуляторе после шутки Шарля: