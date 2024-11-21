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Пиастри прояснил позицию «Макларена» с командной тактикой на Гран-при Лас-Вегаса

Пиастри прояснил позицию «Макларена» с командной тактикой на Гран-при Лас-Вегаса
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Пилот «Макларена» Оскар Пиастри признался, что команда отошла от тактики с работой на одного гонщика и на предстоящем Гран-при Лас-Вегаса он будет стремиться победить.

«Изменилась ли ситуация? В значительной степени — да. Ещё есть некоторые, скажем так, очень специфические сценарии, в которых моя помощь может понадобиться. Но в целом всё возвращается к тому, что было. Шансы на победу в зачёте пилотов очень малы. Однако борьба в Кубке конструкторов для нас, безусловно, ещё не закончена. Конечно, если меня попросят, я помогу. Но я намерен провести уикенд, пытаясь победить», — приводит слова Пиастри Motorsport.

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