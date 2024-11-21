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Ферстаппен — об увольнении Нильса Виттиха: странно делать это за три гонки до конца сезона

Ферстаппен — об увольнении Нильса Виттиха: странно делать это за три гонки до конца сезона
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Пилот австрийского коллектива «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен высказался об увольнении гоночного директора Формулы-1 Нильса Виттиха.

«Я прочитал новость и просто продолжил заниматься своими делами. Странно делать это [увольнять] за три гонки до конца сезона. Неважно, положительно или отрицательно ты относишься к определённым вещам – как мне кажется, в Бразилии было пространство для улучшения. Хотя всё равно странно сейчас налаживать отношения с другим директором.

Если есть потребность заменить гоночного директора, то обычно такие решения принимаются после окончания сезона. Тогда у нового человека на этой должности будет время, чтобы вникнуть в ситуацию. К тому же будут идти предсезонные тесты, где можно лучше войти в роль. Однако решение уже принято, поэтому мы будем разбираться», — приводит слова Ферстаппена портал Motorsport.

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