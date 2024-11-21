Норрис: мои слова в Бразилии вырваны из контекста, у меня стало больше врагов

Пилот «Макларена» Ландо Норрис заявил, что его слова после победы гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена были вырваны из контекста. Тогда британец говорил, что успех Макса стал возможен благодаря удаче.

«Конечно, я стал высказывать мнение громче, чем в прошлом. Иногда люди соглашаются с этим, иногда – нет. Меня это устраивает. Но какие-то вещи явно вырывают из контекста. Так произошло в Бразилии. Сказанное было с лёгкостью вырвано из контекста, что создало неправильное представление о том, что я имел в виду. Я не чувствую каких-то нападок и не возражаю против таких вещей – это социальные сети. Но я делаю всё возможное, чтобы быть честным, быть самим собой. Всегда хочется, чтобы люди были на вашей стороне, но в то же время я понял, что невозможно, чтобы на твоей стороне были все.

Возможно, это одна из вещей, которые я осознал в этом году. Вероятно, у меня стало больше врагов. Но в то же время у меня стало больше сторонников. И я благодарен и счастлив, что они у меня есть», — приводит слова Норриса GPblog.

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