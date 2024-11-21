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Норрис: мои слова в Бразилии вырваны из контекста, у меня стало больше врагов

Норрис: мои слова в Бразилии вырваны из контекста, у меня стало больше врагов
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис заявил, что его слова после победы гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена были вырваны из контекста. Тогда британец говорил, что успех Макса стал возможен благодаря удаче.

«Конечно, я стал высказывать мнение громче, чем в прошлом. Иногда люди соглашаются с этим, иногда – нет. Меня это устраивает. Но какие-то вещи явно вырывают из контекста. Так произошло в Бразилии. Сказанное было с лёгкостью вырвано из контекста, что создало неправильное представление о том, что я имел в виду. Я не чувствую каких-то нападок и не возражаю против таких вещей – это социальные сети. Но я делаю всё возможное, чтобы быть честным, быть самим собой. Всегда хочется, чтобы люди были на вашей стороне, но в то же время я понял, что невозможно, чтобы на твоей стороне были все.

Возможно, это одна из вещей, которые я осознал в этом году. Вероятно, у меня стало больше врагов. Но в то же время у меня стало больше сторонников. И я благодарен и счастлив, что они у меня есть», — приводит слова Норриса GPblog.

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