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На уличной трассе Ф-1 в Лас-Вегасе заменили канализационные люки. Названа причина

На уличной трассе Ф-1 в Лас-Вегасе заменили канализационные люки. Названа причина
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В преддверии Гран-при Лас-Вегаса организаторы заменили люки канализации на трассе, чтобы предотвратить повторения аварии испанского пилота «Феррари» Карлоса Сайнса, которая произошла во время тренировки в 2023 году. Об этом сообщает портал Motorsport.

Люки были признаны небезопасными. Часть была заменена на новые модели с улучшенным креплением, а другая часть — заасфальтирована.

Напомним, во время тренировки Гран-при Лас-Вегаса на прямом участке перед поворотом переднее левое колесо болида Сайнса наехало на люк канализационного колодца. Люк оказался недостаточно надёжно закреплён и под весом болида провалился, в результате чего Карлос потерял управление.

Машину Сайнса подбросило, затем развернуло, после чего она врезалась в барьер. В результате удара пострадала передняя часть болида, но сам Карлос не получил значительных травм.

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