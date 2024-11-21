Стало известно, где будет выступать Роберт Кубица в 2025 году

Польский гонщик Роберт Кубица продолжит выступать за итальянскую команду AF Corse в 2025 году. Об этом информирует её пресс-служба. Гоночный коллектив выступает в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC).

Помимо Кубицы, состав экипажа составят Йе Йефей и новичок Фил Хэнсон. Ранее команду покинул российско-израильский гонщик Роберт Шварцман. В следующем сезоне он будет выступать в серии IndyCar.

Бывший пилот Формулы-1 Никита Мазепин высказал мнение, что Шварцмана в настоящий момент нельзя считать российским гонщиком. Роберт сейчас выступает под израильской гоночной лицензией.

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